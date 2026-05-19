tre giorni di eventi gratuiti per interrogarsi sul significato di libertà | così l’unione buddhista italiana celebra il vesak la principale festività buddhista aperta a tutti

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, a Milano presso la Fabbrica del Vapore, si svolge il Vesak 2026, la principale festività buddhista dell’anno, organizzata dall’Unione Buddhista Italiana. L’evento propone tre giorni di attività gratuite dedicate a riflettere sul senso di libertà e liberazione, temi al centro della celebrazione. La manifestazione coinvolge diverse iniziative aperte a tutti, con l’obiettivo di approfondire i valori e le pratiche buddhiste attraverso incontri e momenti di condivisione.

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