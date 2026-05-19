Trasporto disabili al vaglio nuove tariffe per rendere vantaggiose le corse taxi
Nella città è in fase di discussione una revisione delle tariffe dei taxi dedicate al trasporto di persone con disabilità. Durante un recente incontro tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni dei taxi sono stati affrontati anche i costi legati alle chiamate e alle corse per i lavoratori del settore. La questione riguarda la possibilità di introdurre tariffe più vantaggiose e servizi più efficienti per agevolare le persone con esigenze speciali. Al momento, non sono ancora state definite le modalità precise delle eventuali modifiche tariffarie.
Prevedere dei “diritti di chiamata” per rendere conveniente per il lavoratore la corsa. Si è tenuto un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale di Roma e le organizzazione rapprsentative dei taxi durante il quale, tra i tanti argomenti trattati, è stato affrontato anche il problema del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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