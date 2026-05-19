Trasporto disabili al vaglio nuove tariffe per rendere vantaggiose le corse taxi

Nella città è in fase di discussione una revisione delle tariffe dei taxi dedicate al trasporto di persone con disabilità. Durante un recente incontro tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni dei taxi sono stati affrontati anche i costi legati alle chiamate e alle corse per i lavoratori del settore. La questione riguarda la possibilità di introdurre tariffe più vantaggiose e servizi più efficienti per agevolare le persone con esigenze speciali. Al momento, non sono ancora state definite le modalità precise delle eventuali modifiche tariffarie.

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