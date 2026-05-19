Trasporti Librandi | Giugliano non può continuare a vivere nel traffico

Da teleclubitalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicesegretario regionale di Forza Italia ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni di traffico nell’area nord della città, sottolineando la necessità di migliorare i collegamenti e i servizi di trasporto pubblico. Ha evidenziato che la situazione attuale ostacola la mobilità quotidiana dei residenti e ha sollecitato interventi concreti per alleviare la congestione. La questione viene sollevata in un momento in cui le criticità del sistema di trasporto locale sono al centro dell’attenzione pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il vicesegretario regionale di Forza Italia interviene sui collegamenti dell’area nord: «Servizi e infrastrutture non sono ancora proporzionati a una città così grande» Traffico congestionato, collegamenti difficili verso Napoli, lunghe percorrenze quotidiane per studenti e lavoratori, criticità tra centro cittadino e fascia costiera. La mobilità continua a essere uno dei temi più sentiti a Giugliano. Per Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia Campania e imprenditore, «serve finalmente una programmazione seria e stabile per una città che ormai ha dimensioni e numeri da grande area metropolitana». «Giugliano - afferma - non può continuare ad avere servizi inferiori rispetto alla sua dimensione reale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

trasporti librandi giugliano non pu242 continuare a vivere nel traffico
© Teleclubitalia.it - Trasporti, Librandi:”Giugliano non può continuare a vivere nel traffico”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Vivere da soli con 1.500 euro nel 2026: dove è ancora possibile tra affitto, spesa e trasportiIl primo stipendio arriva, ma il bonifico dell’affitto parte prima ancora di capire quanto si può davvero spendere.

Giugliano, vittoria col Crotone per continuare a inseguire la salvezza direttaIl Giugliano crede nella salvezza e conquista tre punti pensanti contro il Crotone alla 35esima giornata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web