Trasporti Librandi | Giugliano non può continuare a vivere nel traffico

Il vicesegretario regionale di Forza Italia ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni di traffico nell’area nord della città, sottolineando la necessità di migliorare i collegamenti e i servizi di trasporto pubblico. Ha evidenziato che la situazione attuale ostacola la mobilità quotidiana dei residenti e ha sollecitato interventi concreti per alleviare la congestione. La questione viene sollevata in un momento in cui le criticità del sistema di trasporto locale sono al centro dell’attenzione pubblica.

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