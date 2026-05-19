Trasporti Librandi | Giugliano non può continuare a vivere nel traffico
Il vicesegretario regionale di Forza Italia ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni di traffico nell’area nord della città, sottolineando la necessità di migliorare i collegamenti e i servizi di trasporto pubblico. Ha evidenziato che la situazione attuale ostacola la mobilità quotidiana dei residenti e ha sollecitato interventi concreti per alleviare la congestione. La questione viene sollevata in un momento in cui le criticità del sistema di trasporto locale sono al centro dell’attenzione pubblica.
Il vicesegretario regionale di Forza Italia interviene sui collegamenti dell’area nord: «Servizi e infrastrutture non sono ancora proporzionati a una città così grande» Traffico congestionato, collegamenti difficili verso Napoli, lunghe percorrenze quotidiane per studenti e lavoratori, criticità tra centro cittadino e fascia costiera. La mobilità continua a essere uno dei temi più sentiti a Giugliano. Per Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia Campania e imprenditore, «serve finalmente una programmazione seria e stabile per una città che ormai ha dimensioni e numeri da grande area metropolitana». «Giugliano - afferma - non può continuare ad avere servizi inferiori rispetto alla sua dimensione reale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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