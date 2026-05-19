I sindaci hanno approvato il piano trasporti, sottolineando la necessità di interventi concreti. Tra le questioni principali, si discute di come potrebbero variare le tariffe autostradali per i residenti della bassa Valle e quali opere prioritarie siano state richieste per evitare progetti considerati non utili. Durante le riunioni, sono stati evidenziati alcuni interventi specifici e le richieste delle amministrazioni locali. La discussione si è concentrata sulla definizione di interventi realizzabili e sulla gestione delle risorse disponibili.

? Domande chiave Come cambieranno le tariffe autostradali per i residenti della bassa Valle?. Quali opere prioritarie hanno chiesto i sindaci per evitare progetti inutili?. Come influirà il nuovo hub di Aosta sugli spostamenti verso Pila?. Perché la seconda canna del Monte Bianco è vitale per l'Europa?.? In Breve Bertschy propone potenziamento ferroviario Aosta-Ivrea e raddoppi selettivi per l'intermodalità.. Grosjacques punta all'autonomia gestionale ferroviaria e connessione sistema europeo TEN-T.. Micheletto propone deviazione flussi Hòne-Bard verso autostrada con tariffe agevolate residenti.. Rocco sostiene hub intermodale zona Plaine per collegare Aosta e Stella di Pila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasporti, i sindaci approvano il piano: “Servono opere concrete

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sindaco e maggioranza approvano il piano delle opere pubbliche: contrari i consiglieri di opposizioneIl documento ha ottenuto 8 voti favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto, confermando la distribuzione politica della maggioranza vista anche per...

Piano Casa del Governo, l'alleanza municipalista: "Aspettiamo il testo definitivo, servono scelte chiare e risorse concrete""L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete delle assessore e degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, prende...

Ragusa, mobilità integrata: summit tra sindaci il 14 maggioA Ragusa incontro tra sindaci del Libero Consorzio per discutere una mobilità integrata nel Sud Est siciliano. quotidianodiragusa.it

Trasporti, torna la protesta. Sindaci chiamati al confronto: Servizi da migliorareIl comitato che riunisce le associazioni in pressing sulla Regione per migliorare performance di treni e bus. Appuntamento a giugno ... msn.com