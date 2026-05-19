Trasporti i sindaci approvano il piano | Servono opere concrete

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindaci hanno approvato il piano trasporti, sottolineando la necessità di interventi concreti. Tra le questioni principali, si discute di come potrebbero variare le tariffe autostradali per i residenti della bassa Valle e quali opere prioritarie siano state richieste per evitare progetti considerati non utili. Durante le riunioni, sono stati evidenziati alcuni interventi specifici e le richieste delle amministrazioni locali. La discussione si è concentrata sulla definizione di interventi realizzabili e sulla gestione delle risorse disponibili.

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? Domande chiave Come cambieranno le tariffe autostradali per i residenti della bassa Valle?. Quali opere prioritarie hanno chiesto i sindaci per evitare progetti inutili?. Come influirà il nuovo hub di Aosta sugli spostamenti verso Pila?. Perché la seconda canna del Monte Bianco è vitale per l'Europa?.? In Breve Bertschy propone potenziamento ferroviario Aosta-Ivrea e raddoppi selettivi per l'intermodalità.. Grosjacques punta all'autonomia gestionale ferroviaria e connessione sistema europeo TEN-T.. Micheletto propone deviazione flussi Hòne-Bard verso autostrada con tariffe agevolate residenti.. Rocco sostiene hub intermodale zona Plaine per collegare Aosta e Stella di Pila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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