Trasparenza sì doppi standard no
Il Gruppo Territoriale M5S di Arezzo ha pubblicato una nota in cui ribadisce l'importanza della trasparenza nella gestione politica e critica l'uso di doppi standard nel loro operato. La comunicazione arriva il 19 maggio 2026 e si concentra sulla richiesta di maggiore chiarezza e coerenza da parte delle istituzioni locali. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza pubblica e l'atteggiamento delle forze politiche nei confronti dei principi fondamentali di correttezza e apertura.
Arezzo, 19 maggio 2026 – La nota sulla trasparenza politica del Gruppo Territoriale M5S Arezzo . «In queste ore stiamo assistendo all’ennesima escalation da campagna elettorale fatta di insinuazioni, attacchi personali e processi mediatici costruiti più per alimentare il clamore che per affrontare seriamente i problemi della città. Riteniamo che fare domande sulla trasparenza, sui ruoli ricoperti e sulle posizioni lavorative di chi si candida ad amministrare Arezzo sia assolutamente legittimo. Vale per tutti, senza eccezioni. Allo stesso tempo, però, crediamo che il confine tra richiesta di chiarimenti e costruzione di sospetti continui debba essere rispettato con responsabilità, soprattutto da chi ricopre ruoli pubblici e politici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
REFERENDUM GIUSTIZIA, i doppi standard del GOVERNO
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