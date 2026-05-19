Trasparenza sì doppi standard no

Il Gruppo Territoriale M5S di Arezzo ha pubblicato una nota in cui ribadisce l'importanza della trasparenza nella gestione politica e critica l'uso di doppi standard nel loro operato. La comunicazione arriva il 19 maggio 2026 e si concentra sulla richiesta di maggiore chiarezza e coerenza da parte delle istituzioni locali. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza pubblica e l'atteggiamento delle forze politiche nei confronti dei principi fondamentali di correttezza e apertura.

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