Trasforma l' appartamento in una serra per la marijuana | tradito dall' odore e arrestato

Una serra per la coltivazione di marijuana è stata scoperta all’interno di un appartamento, dopo che l’odore intenso ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Un uomo di 56 anni è stato arrestato sul posto dalla Polizia, che ha rinvenuto e sequestrato le piante e le attrezzature utilizzate per la coltivazione. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione riguardante un forte odore proveniente dall’abitazione. La polizia ha eseguito un controllo che ha portato al fermo dell’uomo.

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