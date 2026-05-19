Trasforma l' appartamento in una serra per la marijuana | tradito dall' odore e arrestato
Una serra per la coltivazione di marijuana è stata scoperta all’interno di un appartamento, dopo che l’odore intenso ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Un uomo di 56 anni è stato arrestato sul posto dalla Polizia, che ha rinvenuto e sequestrato le piante e le attrezzature utilizzate per la coltivazione. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione riguardante un forte odore proveniente dall’abitazione. La polizia ha eseguito un controllo che ha portato al fermo dell’uomo.
Un forte odore di marijuana tradisce un 56enne di Marina di Ravenna, incastrato dalla Polizia con una vera e propria serra in casa. L'uomo è stato arrestato nella notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Ravenna. Tutto è partito da un normale controllo di routine nel quartiere. Passando. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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