Trasforma l' appartamento in una serra per la marijuana | tradito dall' odore e arrestato

Una serra per la coltivazione di marijuana allestita all’interno di un appartamento è stata scoperta dalla Polizia, che ha arrestato un uomo di 56 anni residente in zona. L’indagine ha portato all’individuazione dell’appartamento dopo aver rilevato un odore intenso e riconoscibile di marijuana nell’ambiente. Durante le operazioni di perquisizione, gli agenti hanno trovato le piante e le attrezzature necessarie per la coltivazione, portando all’arresto dell’uomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un forte odore di marijuana tradisce un 56enne di Marina di Ravenna, incastrato dalla Polizia con una vera e propria serra in casa. L'uomo è stato arrestato nella notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Ravenna. Tutto è partito da un normale controllo di routine nel quartiere. Passando. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palermo, forte odore di marijuana in una palazzina abbandonata: scoperta serra clandestina e arrestato un 63enneUn odore nell’aria, un dettaglio che non passa inosservato: è da qui che ha preso avvio l’operazione dei motociclisti del nucleo radiomobile dei... Nel Donbas c’è un #robot cingolato che trasporta 300 kg per 50 km nel fango. Si chiama Bizon-L ed è uno dei protagonisti della trasformazione #logistica in Ucraina. Nell’articolo i dettagli x.com Ho creato un'app per Mac che trasforma qualsiasi foto del tuo animale domestico in un pixel pet che vive sulla tua scrivania - è anche un pomodoro + un'app per prendere appunti reddit Subaffitta l’appartamento e lo trasforma in una casa per la prostituzione: sequestrati immobile e 71mila euroPrato, l’uomo aveva sublocato l’immobile a due donne irregolari in Italia. A Pistoia un altro appartamento per svolgere la stessa attività. Il video su Facebook, la denuncia della proprietaria e le ... lanazione.it