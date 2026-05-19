trasferta vietata a napoli per i tifosi friuliani

Domenica prossima, i tifosi della squadra friulana non potranno seguire la propria squadra in trasferta a Napoli. La decisione è stata presa a seguito di un provvedimento delle autorità locali. La restrizione riguarda esclusivamente i supporter provenienti dalla regione del Nord-Est e non coinvolge altre zone o gruppi di tifosi. La partita si svolgerà senza la presenza dei sostenitori ospiti, come stabilito dalle autorità competenti.

Trasferta vietata per i tifosi friuliani domenica prossima. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio tra Napoli e Udinese, in programma alle 18 allo stadio Maradona il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento è stato adottato, “su determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 13 maggio e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Rapina in piena notte al commerciante ortofrutticolo poi la fuga: i. Carabinieri, al via il concorso per Ufficiali Tecnici: ecco chi può. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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TRASFERTA TIFOSI NAPOLI / INTER-NAPOLI 2-2 / 11/1/26

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