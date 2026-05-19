Il giudice tributario di Trapani ha deciso di non riconoscere l’accusa di frode nei confronti del Trapani Calcio, affermando che si tratta semplicemente di errori amministrativi. La contestazione riguardava un’operazione di compensazione dei crediti fiscali effettuata dalla società. La sentenza chiarisce che l’operazione non è stata considerata fraudolenta, ma riconducibile a un errore nella gestione amministrativa senza intenti illeciti. La decisione è definitiva e mette fine a una vicenda legata alle pratiche fiscali della società.

Il giudice tributario di Trapani ha escluso la natura fraudolenta dell’operazione di compensazione dei crediti fiscali contestata al Trapani Calcio, riconducendo la vicenda a un errore non volontario nella gestione amministrativa della società. Si chiude così la controversia tra il club granata e l’Agenzia delle Entrate, che aveva ipotizzato irregolarità nella gestione dei crediti tributari della società guidata da Valerio Antonini, con possibili conseguenze anche sul piano sportivo. Escluse frode e colpa grave Nella sentenza i giudici hanno ridimensionato in maniera significativa la ricostruzione accusatoria, escludendo sia la frode sia la colpa grave e inquadrando l’intera vicenda come una leggerezza dovuta a carenze nei controlli interni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trapani Calcio, il giudice tributario esclude la frode: “Solo errori amministrativi”

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