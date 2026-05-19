Tramvia verso Sesto | Giani punta al via dei cantieri nel 2027
Il progetto della tramvia che collegherà la centro città a Sesto è stato annunciato con l'obiettivo di avviare i cantieri nel 2027. Il nuovo percorso attraverserà l’area industriale dell’Osmannoro, suscitando domande sulla sua incidenza sui poli produttivi della zona. Sono in corso approfondimenti sul tracciato e sulle possibili conseguenze per le attività industriali presenti lungo il percorso. La pianificazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti, in attesa di sviluppi ufficiali.
? Domande chiave Come influirà il nuovo tracciato sull'area industriale dell'Osmannoro?. Perché il percorso verso Sesto solleva dubbi sui poli produttivi?. Quali varianti strategiche riguardano il collegamento con l'ospedale Meyer?. Chi gestirà l'impatto dei cantieri sulla viabilità di Ponte al Pino?.? In Breve Approvazione progetto definitivo prevista per giugno prossimo.. Cantieri verso Rovezzano e Campi in partenza quest'estate.. Chiusura Ponte al Pino prevista fino a settembre.. Criticità tracciato per l'area industriale dell'Osmannoro.. Entro l’inizio del 2027 inizieranno i cantieri per la nuova linea tramviaria verso Sesto Fiorentino, secondo quanto comunicato da Eugenio Giani durante un recente incontro tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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