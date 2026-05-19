Tramvia verso Sesto | Giani punta al via dei cantieri nel 2027

Il progetto della tramvia che collegherà la centro città a Sesto è stato annunciato con l'obiettivo di avviare i cantieri nel 2027. Il nuovo percorso attraverserà l’area industriale dell’Osmannoro, suscitando domande sulla sua incidenza sui poli produttivi della zona. Sono in corso approfondimenti sul tracciato e sulle possibili conseguenze per le attività industriali presenti lungo il percorso. La pianificazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti, in attesa di sviluppi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui