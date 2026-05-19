Tramvia per Sesto Fiorentino Giani | Lavori al via entro inizio 2027
I lavori per la costruzione della linea tramviaria che collega la città a Sesto Fiorentino sono previsti partire entro l'inizio del 2027, secondo quanto annunciato dal presidente della Regione. La notizia arriva a pochi giorni dalle elezioni comunali, durante le quali il presidente si è impegnato direttamente nella campagna elettorale, sostenendo la candidatura di un candidato locale. La tempistica indicata riguarda l'intera fase di avvio dei lavori, senza dettagli sui passaggi successivi o sui finanziamenti.
I lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Sesto Fiorentino inizieranno entro il 2027. Parola del presidente della Regione Eugenio Giani, che ieri, a pochi giorni dalle amministrative di Sesto, dove il presidente si è speso in prima persona per blindare la candidatura di Damiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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