’Trame urbane’ in centro L’estro di Matteo Nasini colora le vie del paese

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CAPALBIO Nel cuore del centro storico di Capalbio arriva l’arte contemporanea con "Wrap – Trame Urbane", il nuovo progetto firmato dall’artista romano Matteo Nasini e curato da Davide Sarchioni. L’installazione tessile site-specific, inaugurata domenica, trasforma il borgo in uno spazio artistico a cielo aperto grazie a una trama di fili di lana colorata che dalla torre di Palazzo Collacchioni scende verso le vie del paese, creando un forte impatto visivo tra storia e contemporaneità. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Il Frantoio con il patrocinio del Comune di Capalbio, in collaborazione con Fondazione Capalbio e Ccn Capalbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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