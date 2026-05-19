Tragico incidente fra una moto e un furgoncino muore 53enne

Nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, si è verificato un incidente mortale nella zona di Torre dei Belli, a Gualdo Tadino. Un uomo di 53 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra una moto e un furgoncino avvenuto intorno alle 12. I soccorritori sono intervenuti sul posto ma, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, in località Torre dei Belli a Gualdo Tadino dove, intorno alle 12.00, una moto si è scontrata con un furgoncino della nettezza urbana.Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 53 anni, che è stato trasportato con l’elisoccorso in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani Sullo stesso argomento Scontro fra una moto e un furgoncino, centauro trasportato all’ospedale in elisoccorsoScontro fra una moto e un furgoncino della nettezza urbana nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, a Gualdo Tadino, in località Torre dei Belli. Tragico scontro all'incrocio fra auto e moto: muore un uomoUna tragedia si è verificata oggi sule strade di Ravenna: in un drammatico scontro fra auto e moto ha perso la vita un uomo di 50 anni. Tragico incidente ieri sera a Termoli, coinvolta una moto con a bordo una coppia sulla Statale 87, all’imbocco della Bifernina. La donna, 25 anni, ha perso la vita. L'uomo alla guida, termolese di 54 anni, è in ospedale. #IoSeguoTgr x.com Tragico incidente nella Locride, scontro tra auto e moto: muore un 16enneREGGIO CALABRIA Un tragico scontro tra un’auto e una moto è avvenuto a Bianco, ieri sera, in zona Pardesca, nella Locride. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 16 anni, originario di Ferruzzano ... corrieredellacalabria.it Bianco, scontro tra un'auto e una moto: un morto e un ferito graveLa vittima è un ragazzo di 17 anni di Ferruzzano. Ricoverato all'ospedale di Locri l'amico che viaggiava sullo scooter dietro di lui ... rainews.it