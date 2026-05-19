Tragedia al Rally di Racalmuto | è morto Massimiliano Spatafora il cronometrista travolto in pista

Un uomo di 54 anni, cronometrista, è deceduto dopo essere stato investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, in provincia di Agrigento. L’incidente è avvenuto domenica 3 maggio, mentre l’uomo si trovava in pista. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore. La tragedia ha suscitato commozione tra i presenti e ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle autorità competenti.

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E’ morto il cronometrista cinquantaquattrenne che, domenica 3 maggio, era stato investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto (Agrigento). La vittima è Massimiliano Spatafora di Palermo. Era impegnato nelle operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato dell’autodromo quando, all’improvviso, è stato travolto da una vettura in gara. L’impatto è stato violento e lo ha sbalzato in avanti per diversi metri. La vettura arriva in velocità lungo il tracciato e finisce contro Massimiliano Spatafora, che si trovava a bordo pista per il servizio di cronometraggio. Il breve video documenta la violenza dello schianto e i momenti immediatamente successivi, prima dei soccorsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia al Rally di Racalmuto: è morto Massimiliano Spatafora, il cronometrista travolto in pista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAGEDIA NEL RALLY DI CODASUR IN ARGENTINA: AUTO SI RIBALTA SULLA FOLLA UN MORTO E DIVERSI FERITI Sullo stesso argomento Cronometrista investito al rally di Racalmuto: Massimiliano Spatafora muore a 54 anniMassimiliano Spatafora è rimasto ricoverato in prognosi riservata per giorni a Palermo dopo il terribile incidente al rally del 3 maggio scorso... Investito da un'auto durante una gara di rally, morto un cronometrista palermitanoE' morto il cronometrista palermitano di 54 anni, Massimiliano Spatafora, che domenica 3 maggio era stato investito da un'auto in gara durante il... Cronometrista investito al rally di Racalmuto: Massimiliano Spatafora muore a 54 anniMassimiliano Spatafora è rimasto ricoverato in prognosi riservata per giorni a Palermo dopo il terribile incidente al rally del 3 maggio scorso quando ... fanpage.it Tragedia al Rally di Racalmuto: è morto Massimiliano Spatafora, il cronometrista travolto in pistaIl 54enne palermitano era stato investito da un'auto in gara durante lo Show all'autodromo Valle dei Templi. Dopo due settimane di agonia in ospedale a Palermo, l'uomo si è spento per le gravi ferite ... msn.com