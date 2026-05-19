Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente a Roverbasso, dopo che la sua motocicletta Kawasaki ha perso il controllo in via Roma. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe sbattuto contro un ostacolo prima di fermarsi. I residenti della zona sono intervenuti immediatamente, cercando di prestare soccorso al motociclista e chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

? Punti chiave Cosa ha causato la perdita di controllo della Kawasaki in via Roma?. Come hanno tentato di soccorrerlo i vicini di casa sul luogo?. Perché l'incrocio tra via Roverbasso e Strada Bassa è considerato pericoloso?. Chi ha fornito le ultime testimonianze sulla dinamica dell'impatto?.? In Breve David lavorava come operaio presso il mobilificio Friul Intagli di Prata di Pordenone.. Il sindaco Diego Zanchetta ha offerto supporto ai familiari di via Einaudi.. I carabinieri della Compagnia di Conegliano indagano sulla dinamica dell'incidente stradale.. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Roma e Strada Bassa a Roverbasso.. Un violento impatto contro un palo stradale a Roverbasso ha strappato la vita a David Sbiha, un operaio di 28 anni residente a Gaiarine, nella serata di domenica intorno alle 21:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Roverbasso: muore il 28enne David Sbiha dopo un incidente

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