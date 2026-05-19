Nella giornata del 19 maggio 2026, alle ore 18:30, si sono registrate variazioni nel traffico sulla rete stradale della regione Lazio. In particolare, nella provincia di Viterbo, si segnala una modifica temporanea alla viabilità, con indicazioni di transito su una corsia. La comunicazione ufficiale indica che questa condizione rimarrà in vigore fino al 10 giugno, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi di questa disposizione.

luce verde Lazio Buon pomeriggio fino al 10 giugno in provincia di Viterbo si transita su uno scambio di carreggiata dovuto al lavori tra Soriano Chia e Orte motivo per cui spesso si formano rallentamenti e code andiamo ora in provincia di Rieti possibili rallentamenti sulla via Salaria per i lavori in corso tra il bivio per posta e quello per Antrodoco direzione Rieti intanto aumenta il traffico in uscita da Roma Ci sono code sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia a Roma code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Nomentana e La Rustica attenzione poi sul tratto Urbano della A24 perché... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-05-2026 ore 18:30

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