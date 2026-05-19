Traffico Roma del 19-05-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 19 maggio 2026 alle 16:30 mostra diverse criticità in varie zone della città. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti costanti sullo stato delle strade e degli incidenti, consentendo ai cittadini di pianificare gli spostamenti. Le segnalazioni indicano rallentamenti e code in alcune arterie principali, mentre altre vie risultano più fluide. La situazione resta sotto monitoraggio per tutta la giornata.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità trovate incidente difficoltà di transito sul lungotevere in direzione di Ponte Garibaldi tra Piazza della Rovere e salita del Buon Pastore ricordiamo che è chiusa via Aurelia Antica tra via di Villa Betania via Delle per la presenza di alberi sulla carreggiata per lavori sulla via Ardeatina si transita a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia frequente la formazione di rallentamenti e code si lavora di notte sulla tangenziale est chiusa dalle 22 di questa sera tra San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni e fino alle 6 di domattina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-05-2026 ore 16:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tg Mobilità ore 6,30 Sullo stesso argomento Traffico Roma del 16-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati all'ascolto nel zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati circolazione momento scorrevole sul grande raccordo anulare In entrambe le carreggiate un incidente l'ha letta e invece il... In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per ... romadailynews.it Traffico Roma del 19-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati Data l'ora si registrano volume di traffico elevati sulle principali vie consolari in entrata a Roma code anche sul grande ... romadailynews.it [OC] Traffico Aereo Domestico in Italia 2024 (GIF) reddit