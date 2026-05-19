Traffico Roma del 19-05-2026 ore 16 | 30
Il traffico a Roma nel pomeriggio del 19 maggio 2026 alle 16:30 mostra diverse criticità in varie zone della città. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti costanti sullo stato delle strade e degli incidenti, consentendo ai cittadini di pianificare gli spostamenti. Le segnalazioni indicano rallentamenti e code in alcune arterie principali, mentre altre vie risultano più fluide. La situazione resta sotto monitoraggio per tutta la giornata.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità trovate incidente difficoltà di transito sul lungotevere in direzione di Ponte Garibaldi tra Piazza della Rovere e salita del Buon Pastore ricordiamo che è chiusa via Aurelia Antica tra via di Villa Betania via Delle per la presenza di alberi sulla carreggiata per lavori sulla via Ardeatina si transita a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia frequente la formazione di rallentamenti e code si lavora di notte sulla tangenziale est chiusa dalle 22 di questa sera tra San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni e fino alle 6 di domattina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Tg Mobilità ore 6,30
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