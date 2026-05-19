Il traffico a Roma il 19 maggio 2026 alle 14:30 presenta alcune variazioni rispetto al normale andamento. Le info sulla mobilità sono fornite dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che aggiornano costantemente sulla situazione delle strade e sui possibili disagi. In questa fase, si segnalano alcune criticità e variazioni di traffico in specifiche zone della città, con indicazioni utili per i cittadini e gli automobilisti in transito.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Novità dal primo luglio per l'accesso dei veicoli elettrici in centro per entrare nelle zone a traffico limitato non sarà più valida la sola registrazione della targa come avvenuto sinora ma sarà necessario un permesso che per Alcune categorie sarà a pagamento tariffe differenziate sarà invece è gratuito per i residenti per gli artigiani in caso di primo permesso e poi per i domiciliati a San Lorenzo e Testaccio per i Transiti scolastici per i medici convenzionati e per i lavoratori notturni dal 16 giugno sarà possibile Richiedere il permesso che sarà poi in vigore dal primo luglio e dalla stessa data diventerà obbligatorio per accedere e circolare nelle ZTL la richiesta si potrà presentare attraverso lo sportello on-line sul sito romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-05-2026 ore 14:30

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