Traffico Roma del 19-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 di oggi presenta alcune criticità sulla Grande, con rallentamenti e congestioni in diverse zone della città. Le segnalazioni di infomobilità indicano code e limitazioni alla circolazione, in particolare nelle arterie principali. La situazione è monitorata dai servizi di mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale attraverso le piattaforme ufficiali. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di pianificare eventuali percorsi alternativi per ridurre i disagi.

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