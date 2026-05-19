Traffico record a Ceparana | 104mila auto in un mese e nuovi fondi

A Ceparana si è registrato un traffico record con 104mila auto in un mese. Sono stati annunciati nuovi fondi destinati a interventi sulla viabilità tra Ceparana e Santo Stefano. Restano da definire le date di inizio dei lavori per collegare il casello ai centri abitati. La questione riguarda principalmente le modalità di utilizzo di queste risorse e le tempistiche di realizzazione delle opere previste. Non sono state ancora comunicati dettagli specifici sui progetti e sui tempi di avvio.

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