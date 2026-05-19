Traffico record a Ceparana | 104mila auto in un mese e nuovi fondi
A Ceparana si è registrato un traffico record con 104mila auto in un mese. Sono stati annunciati nuovi fondi destinati a interventi sulla viabilità tra Ceparana e Santo Stefano. Restano da definire le date di inizio dei lavori per collegare il casello ai centri abitati. La questione riguarda principalmente le modalità di utilizzo di queste risorse e le tempistiche di realizzazione delle opere previste. Non sono state ancora comunicati dettagli specifici sui progetti e sui tempi di avvio.
? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi fondi la viabilità tra Ceparana e Santo Stefano?. Quando inizieranno i lavori per collegare il casello ai centri abitati?. Quali strade verranno create per evitare il blocco dei vecchi ponti?. Perché il traffico di Ceparana ha superato quello di Deiva Marina?.? In Breve Oltre 30 milioni di euro stanziati per il progetto Allegato L tramite Concessioni del Tirreno.. Gara per il collegamento con la rotonda di Ceparana prevista entro due mesi.. Completamento dell'intera viabilità della piana stimato entro l'inizio del 2028.. Nuove strade permetteranno manutenzione ponti provinciali con tempi di realizzazione di 24 mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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