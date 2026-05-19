Alle ore 17:30 del 19 maggio 2026, nel territorio della provincia di Viterbo, si segnala una luce verde che indica la possibilità di transito. La comunicazione si riferisce a un periodo che si estende fino al 10 giugno, durante il quale sono segnalate condizioni di circolazione favorevoli. La situazione riguarda una specifica arteria stradale, senza ulteriori dettagli sul traffico o eventuali restrizioni. La segnalazione riguarda esclusivamente l’area di Viterbo, senza indicazioni su altre zone del Lazio.

luce verde Lazio Buon pomeriggio fino al 10 giugno in provincia di Viterbo si transita su uno scambio di carreggiata dovuto al lavori tra Soriano Chia e Orte motivo per cui spesso si formano rallentamenti e code andiamo ora in provincia di Rieti possibili rallentamenti sulla via Salaria per i lavori in corso tra il bivio per posta e quello per Antrodoco direzione Rieti intanto aumenta il traffico in uscita da Roma Ci sono code sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia a Roma code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Nomentana e La Rustica attenzione poi sul tratto Urbano della A24 perché... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-05-2026 ore 17:30

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