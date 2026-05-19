Traffico Lazio del 19-05-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 di oggi, si registra un traffico intenso sulla diramazione Roma Sud del Grande Raccordo Anulare a causa di un trattore che occupa la carreggiata. La presenza del veicolo agricolo ha causato rallentamenti e code lungo il tratto, con i veicoli che procedono a passo d'uomo. La circolazione risulta rallentata anche nelle aree vicine, mentre le forze dell'ordine sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità.

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luce verde Lazio sulla diramazione Roma Sud trattore nuova al grande raccordo anulare per traffico intenso In quest'ultima direzione incolonnamenti sempre per traffico intenso Anche risultato Urbano della A24 roma-teramo dal Grande Raccordo Anulare e via Togliatti nelle due direzioni code sul grande raccordo anulare tra via Casilina la via Appia centrale le carreggiate altro file sempre a causa del traffico intenso sulla carreggiata esterna dalla via Salaria è la via Cassia a Roma chiusa viale di Castel Porziano per lavori di potatura tra via del Martin pescatore e via Avelengo nelle due direzioni in provincia di Viterbo scambio di carreggiata sul raccordo Viterbo Terni tra Soriano Chia e Orte per lavori fino al 10 giugno l'addizione Alfano è tutto Grazie per l'attenzione in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-05-2026 ore 09:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... Traffico Roma del 19-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati Data l'ora si registrano volume di traffico elevati sulle principali vie consolari in entrata a Roma code anche sul grande ... romadailynews.it Parco auto Italia: in Sicilia e Calabria le vetture più vecchie (14 anni), le più giovani in Toscana, Lombardia e Lazio reddit Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli traffico incolonnato per 16 chilometri tra Ceprano e Anagni verso Roma code dovuta un incidente e da poco ... romadailynews.it