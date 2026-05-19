Tradizione rurale e cittadinanza attiva | a Corleto Monforte nasce la Transumanza per la Pace

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Corleto Monforte è stata inaugurata una manifestazione intitolata “Transumanza per la Pace”, che unisce tradizione rurale e cittadinanza attiva. L’evento mira a rigenerare le aree interne del Mezzogiorno partendo dalle radici storiche del territorio. La manifestazione si svolge attraverso pratiche legate alla transumanza, un’antica tradizione pastorale, e ha l’obiettivo di promuovere un messaggio di coesistenza e dialogo tra le comunità locali. La giornata coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali, con attività aperte alla partecipazione.

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Rigenerare le aree interne del Mezzogiorno partendo dalle radici storiche del territorio per lanciare un messaggio universale di coesistenza e dialogo. Con questo obiettivo è nata a Corleto Monforte la “Transumanza per la Pace”, un’iniziativa pilota di partecipazione giovanile e collaborazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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