Tradizione rurale e cittadinanza attiva | a Corleto Monforte nasce la Transumanza per la Pace

A Corleto Monforte è stata inaugurata una manifestazione intitolata “Transumanza per la Pace”, che unisce tradizione rurale e cittadinanza attiva. L’evento mira a rigenerare le aree interne del Mezzogiorno partendo dalle radici storiche del territorio. La manifestazione si svolge attraverso pratiche legate alla transumanza, un’antica tradizione pastorale, e ha l’obiettivo di promuovere un messaggio di coesistenza e dialogo tra le comunità locali. La giornata coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali, con attività aperte alla partecipazione.

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