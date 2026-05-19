Durante l'evento, nonostante la pioggia, i partecipanti sono rimasti nelle aree all'aperto, mantenendo l'interesse per le attività proposte. I bambini hanno toccato la cagliata nel laboratorio, osservando da vicino il processo di trasformazione del latte. La giornata ha visto alternarsi momenti di attività all'aperto e in laboratorio, con le persone che hanno continuato a seguire le dimostrazioni nonostante il maltempo. La visita si è svolta in modo organizzato e senza interruzioni significative.

? Punti chiave Come hanno fatto i partecipanti a non fuggire sotto la pioggia?. Cosa hanno scoperto i bambini toccando la cagliata in laboratorio?. Perché il maltempo ha aumentato la partecipazione invece di scoraggiarla?. Quale segnale concreto emerge dal legame tra provincia e agricoltura?.? In Breve Evento organizzato dall'Ens di Ascoli Piceno e Fermo sabato 16 maggio.. Programma dalle 15:30 con laboratorio per bambini dalle 16:30 alle 17:30.. Mungitura in stalla conclusasi alle 18:00 nonostante la pioggia battente.. Forte interesse territoriale per le tradizioni rurali della provincia.. Sabato 16 maggio, nonostante la pioggia battente e il cielo coperto, un gruppo numeroso di persone ha partecipato all’evento La Fonte del Latte presso un’azienda agricola della provincia, organizzata dall’Ens di Ascoli Piceno e Fermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra stalla e laboratorio: il successo della Fonte del Latte nel maltempo

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