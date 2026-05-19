A Poveromo, una ciclovia dedicata a Gino Bartali si snoda lungo il lungomare di Massa, collegando il centro cittadino con le aree più tranquille della zona. La strada è stata intitolata al campione italiano, famoso per le sue vittorie e il ruolo durante la seconda guerra mondiale. Questa iniziativa si inserisce nel ricordo di Bartali, il cui nome è spesso associato alle imprese sportive e alla memoria storica del paese. La ciclovia attraversa diverse zone della città, diventando un richiamo visivo e simbolico per i residenti.

C’è un filo rosa che attraversa Massa, corre sul lungomare, accende piazze, balconi e volti, riportando la città dentro la grande storia del ciclismo italiano. È il filo del Giro d’Italia, ma anche quello della memoria, dell’identità e delle emozioni condivise. Nel cuore del calendario di ’Emozioni in rosa’, Massa ha scelto di rendere omaggio a uno dei simboli più autentici dello sport italiano: Gino Bartali. Sul lungomare dei Ronchi, all’altezza del fosso Poveromo, è stato inaugurato il tratto della Ciclovia Tirrenica dedicato al campione toscano. Un momento partecipato, aperto alla cittadinanza, che ha unito sport, storia e sentimento in una vera festa popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra Giro d’Italia e memoria. La ciclovia a Poveromo porta il nome di Gino Bartali

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