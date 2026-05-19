Tra fiori tradizioni laboratori e partecipazione torna il Maggio di Bari
Il “Maggio di Bari” torna domenica 24 maggio con la Festa del Maggio condiviso, che si svolgerà tra piazza del Ferrarese e l’ex Mercato del Pesce. La manifestazione prevede l’allestimento di fiori, laboratori e spazi dedicati alla partecipazione del pubblico. L’evento rappresenta un’occasione per rivivere una tradizione locale molto apprezzata e coinvolgere la comunità attraverso iniziative culturali e artistiche. La festa si svolge nel centro storico della città, con accesso libero per tutti i visitatori.
Bari si prepara a riscoprire una delle sue tradizioni più amate con la Festa del Maggio condiviso, in programma domenica 24 maggio tra piazza del Ferrarese e l’ex Mercato del Pesce. L’iniziativa, promossa dal Municipio I, nasce per celebrare la primavera, i frutti della terra e riportare al. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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