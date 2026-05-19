Totti scherza e dribbla le domande | Torno a Roma di sicuro!

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento “Campioni in aula. Sport, valori e futuro” all’Università di Bari, l’ex capitano della squadra di calcio nazionale ha risposto a diverse domande, evitando di affrontare direttamente il suo futuro professionale. Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai fatto ritorno alla sua ex squadra, ha risposto con una battuta, affermando che sarebbe tornato a Roma sicuramente. Ha parlato anche della sua esperienza con la Nazionale, senza entrare in dettagli specifici.

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Ospite presso l'Università di Bari in occasione dell'evento "Campioni in aula. Sport, valori e futuro", l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato di Nazionale e ha scherzato sul suo ritorno a Trigoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Totti scherza e dribbla le domande: "Torno a Roma, di sicuro!"
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