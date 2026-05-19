Totti a Casamassima Lum

Oggi a Casamassima Lum si è tenuto un evento speciale con la presenza di un ex calciatore noto per aver giocato nella Nazionale e nella Roma. Giuseppe Nitti, sindaco del paese, ha commentato l’iniziativa come un’occasione unica per la comunità. L’incontro, organizzato dall’Università Lum, ha visto la partecipazione di una figura che ha segnato la storia del calcio italiano, attirando l’attenzione di numerosi cittadini e appassionati presenti all’appuntamento.

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