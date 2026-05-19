Totti a Casamassima Lum
Oggi a Casamassima Lum si è tenuto un evento speciale con la presenza di un ex calciatore noto per aver giocato nella Nazionale e nella Roma. Giuseppe Nitti, sindaco del paese, ha commentato l’iniziativa come un’occasione unica per la comunità. L’incontro, organizzato dall’Università Lum, ha visto la partecipazione di una figura che ha segnato la storia del calcio italiano, attirando l’attenzione di numerosi cittadini e appassionati presenti all’appuntamento.
Sctrve Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima: Un’occasione straordinaria oggi per Casamassima realizzata dall’Università LUM: ospite un’icona del calcio italiano, della Nazionale e della Roma. Francesco Totti ha rappresentato per noi tifosi e appassionati un campione e un modello di passione e tattica. Indimenticabile è stata a vittoria del Mondiale 2006 anche grazie a lui! Abbiamo anche conosciuto i campioni Bruno Conti e Vincent Candela. Grazie alla LUM per questa opportunità, che insegna ai tanti giovani presenti i valori dello sport sano e competitivo. L'articolo Totti a Casamassima Lum proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Totti, Conti e Candela in cattedra per un giorno alla Lum di Casamassima
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Deposito per le bici, officina e aree verdi: a Casamassima arriva la velostazioneApprovata la realizzazione dell'opera, che sorgerà nell'area della Villa comunale.