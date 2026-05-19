Totti a Casamassima Insieme a Conti e Candela

Oggi a Casamassima si è svolto un evento pubblico con la presenza di un ex calciatore noto nel panorama italiano, famoso per aver giocato nella Nazionale e nella Roma. L’evento è stato organizzato dall’Università LUM e ha visto la partecipazione di altri due ex calciatori. Giuseppe Nitti, sindaco del paese, ha commentato l’occasione come un momento speciale per la comunità locale. La manifestazione ha attirato un pubblico di cittadini e appassionati di calcio, interessati a incontrare le personalità presenti.

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Sctrve Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima: Un’occasione straordinaria oggi per Casamassima realizzata dall’Università LUM: ospite un’icona del calcio italiano, della Nazionale e della Roma. Francesco Totti ha rappresentato per noi tifosi e appassionati un campione e un modello di passione e tattica. Indimenticabile è stata a vittoria del Mondiale 2006 anche grazie a lui! Abbiamo anche conosciuto i campioni Bruno Conti e Vincent Candela. Grazie alla LUM per questa opportunità, che insegna ai tanti giovani presenti i valori dello sport sano e competitivo. L'articolo Totti a Casamassima Insieme a Conti e Candela proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Totti a Casamassima Insieme a Conti e Candela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Calcio, martedì prossimo Totti, Conti e Candela incontrano gli studenti Lum Totti a Casamassima LumSctrve Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima: Un’occasione straordinaria oggi per Casamassima realizzata dall’Università LUM: ospite un’icona del...