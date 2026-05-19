Torreense-Casa Pia mercoledì 20 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Torreense e Casa Pia, programmata per il 23 maggio, è stata anticipata al 20 maggio alle ore 19:00, a causa della finale di Taça de Portugal dello SCUT contro lo Sporting, fissata per il 24 maggio. La decisione è stata comunicata dalla Liga Portugal, che ha modificato le date degli spareggi per la promozione in Primeira Liga. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del match, che si svolgerà in una data diversa da quella inizialmente prevista.

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La Liga Portugal ha annunciato che la data dello spareggio per la promozione in Primeira Liga tra Torreense e Casa Pia, inizialmente previsto per il 23 e il 29 maggio, è stato anticipato, poiché lo SCUT giocherà la finale di Taça de Portugal contro lo Sporting il 24 maggio. Pertanto, la prima partita si giocherà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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