Domenica pomeriggio una Piazza Napoleone soleggiata ha ospitato il XXVI Torneo di Bandiere “Città di Lucca”, organizzato dal gruppo storico lucchese con il patrocinio del Comune e della Lega Italiana Sbandieratori. La manifestazione si è svolta come da tradizione, attirando numerosi spettatori che hanno assistito alle esibizioni degli sbandieratori. La gara ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, che si sono sfidati in diverse discipline legate alla tradizione degli sbandieratori.

Una Piazza Napoleone soleggiata ha accolto domenica pomeriggio il XXVI Torneo di Bandiere “Città di Lucca” organizzato, come da tradizione, dal gruppo storico lucchese con il patrocinio del Comune di Lucca e della Lega Italiana Sbandieratori. Dopo il corteo storico nel centro cittadino le sei compagnie, provenienti da diverse città italiane, si sono confrontate nelle specialità di Singolo, Coppia, Piccola Squadra e Assolo Musici alla presenza del Consigliere Comunale con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga e di un folto pubblico che ha applaudito le varie esibizioni. Il Torneo si è concluso con gli ottimi risultati degli Sbandieratori di Lucca in tutte le specialità, risultati che hanno consentito alla compagnia lucchese di conquistare il XXVI Trofeo Città di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo “Città di Lucca“. Sbandieratori senza rivali

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