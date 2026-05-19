Torna l’allarme per la Takahashia Japonica la cocciniglia ad anelli che infesta le nostre piante

Un nuovo allarme fitosanitario riguarda la Takahashia Japonica, una cocciniglia ad anelli presente in alcune aree del Nord Milano, della Brianza, del Comasco e del Varesotto. La diffusione di questo insetto è stata segnalata in diversi comuni di queste zone, generando preoccupazione tra agricoltori e responsabili della tutela delle piante. Le autorità competenti hanno avviato controlli e monitoraggi per valutare l’estensione dell’infestazione e adottare eventuali misure di gestione.

Cormano: adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al PGT per l’area ex Viba Group, deposito atti e pubblicazione dell’avviso Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2026, avente per oggetto “Adozione del. All’interno del mercato odierno, una stampante etichette adesive a colori professionale svolge un ruolo cruciale. Sabato 9 maggio, alla fiera del Milano Comics & Games a Busto Arsizio, centinaia di. Bollate, Gaia Servizi assume 4 operai a tempo pieno e indeterminato. Gaia Servizi ha pubblicato. Un controllo della Polizia Stradale lungo l’autostrada A8, vicino alla barriera di Milano Nord, ha. Aeroporto di Milano Malpensa al centro di una vasta operazione contro il contrabbando di tabacco. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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