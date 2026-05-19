Torna la Strapapà il percorso si snoderà fra viale del Fante e la Favorita | tutti i divieti e le strade chiuse
Domenica prossima si terrà la Strapapà, evento che era stato rinviato lo scorso 15 marzo a causa della pioggia. Il percorso si svolgerà tra viale del Fante e la Favorita, coinvolgendo varie strade della città. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, sono stati adottati divieti di accesso e sono state predisposte chiusure temporanee di alcune vie. La viabilità subirà modifiche in diverse zone per tutta la giornata, fino al termine delle attività programmate.
Domenica prossima torna la Strapapà, rinviata lo scorso 15 marzo causa pioggia, e per l'occasione in diverse zone della città sono previste limitazioni alla viabilità. Lo stabilisce un'ordinanza dell'ufficio Traffico Comune.L'evento, organizzato dall'Acsi Area Metropolitana Sicilia Occidentale in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Strapapà 2026 in viale del Fante e all'interno della Favorita, il percorso e le strade chiuse