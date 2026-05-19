Torna la Strapapà il percorso si snoderà fra viale del Fante e la Favorita | tutti i divieti e le strade chiuse

Domenica prossima si terrà la Strapapà, evento che era stato rinviato lo scorso 15 marzo a causa della pioggia. Il percorso si svolgerà tra viale del Fante e la Favorita, coinvolgendo varie strade della città. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, sono stati adottati divieti di accesso e sono state predisposte chiusure temporanee di alcune vie. La viabilità subirà modifiche in diverse zone per tutta la giornata, fino al termine delle attività programmate.

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