Torna in pista nel fine settimana a Vallelunga il pilota pescarese Mattia Bucci

Nel fine settimana, il pilota pescarese prenderà parte alla seconda tappa della serie sprint del Campionato italiano Gran Turismo a Vallelunga. Dopo una pausa, il giovane abruzzese tornerà in pista per affrontare le sfide della competizione. La gara si svolgerà sul circuito romano, con Bucci tra i partecipanti iscritti alla competizione. La sua presenza rappresenta un momento importante per la sua stagione agonistica, che prosegue con l’obiettivo di ottenere risultati nelle prossime manche.

Torna in pista il giovane pilota abruzzese Mattia Bucci, che prenderà parte questo weekend alla seconda tappa della serie sprint del Campionato italiano Gran Turismo.Dal 22 al 24 maggio sarà protagonista sul tracciato di Vallelunga. Dopo gli avvenimenti di Imola, il duo Bucci-Agoglia è pronto ad. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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