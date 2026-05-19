Torna il Professional Day 2026 aperte le prenotazioni | come fare

Da reggiotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state avviate le prenotazioni per il Professional Day 2026, evento che si svolgerà il 10 e 11 giugno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. A partire dal 9 maggio, è possibile compilare il modulo online per selezionare le aziende con cui sostenere un colloquio. Le sessioni si terranno dalle 9 alle 14, in due giornate consecutive. L’evento permette agli studenti di incontrare rappresentanti delle imprese e partecipare a colloqui di lavoro.

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Sono aperte le prenotazioni per il Professional Day 2026. Dal 9 maggio è attivo il modulo per scegliere le aziende con cui sostenere un colloquio il 10 e 11 giugno, dalle 9 alle 14, all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. C'è tempo fino alle 20 dell'8 giugno: compilare il form equivale a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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