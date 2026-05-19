Torna il Professional Day 2026 aperte le prenotazioni | come fare

Sono state avviate le prenotazioni per il Professional Day 2026, evento che si svolgerà il 10 e 11 giugno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. A partire dal 9 maggio, è possibile compilare il modulo online per selezionare le aziende con cui sostenere un colloquio. Le sessioni si terranno dalle 9 alle 14, in due giornate consecutive. L’evento permette agli studenti di incontrare rappresentanti delle imprese e partecipare a colloqui di lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono aperte le prenotazioni per il Professional Day 2026. Dal 9 maggio è attivo il modulo per scegliere le aziende con cui sostenere un colloquio il 10 e 11 giugno, dalle 9 alle 14, all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. C'è tempo fino alle 20 dell'8 giugno: compilare il form equivale a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Cleaner Secretly Sings And Dances, Unaware CEO Has Seen Her And Fallen For Her! Sullo stesso argomento Leggi anche: Cameri: torna l'Open Day all'aeroporto militare, al via le prenotazioni Il 15 maggio 2026, ore 9:00, Unibas ospita il Ph DAY del Dottorato in Scienze, presso la sala riunioni del DISBA. Talk, poster session, keynote e percorsi alumni. Link Meet: meet.google.com/mxs-tmmx-xbg #Unibas x.com On this day, 14 years ago Il Capitano, played his last ever match for Juventus and scored his last ever goal and lifted the Serie A title reddit Università, torna il Career Day. Gli studenti scoprono le impreseOggi, dalle 9.30 alle 15, torna al polo scientifico tecnologico (via Saragat 1), il Career Day Unife, l’evento organizzato ... msn.com