Torna il Gala dinner di We the Italians | appuntamento il 4 giugno a Roma
Il Gala dinner organizzato da We the Italians si terrà il 4 giugno 2026 presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma. La serata è stata annunciata dagli organizzatori e si svolgerà nella capitale italiana. La data è stata comunicata ufficialmente e l’evento si svolgerà in una delle strutture più note della città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali partecipanti o programmi specifici dell’appuntamento.
Torna il Gala dinner di We the Italians che quest’anno si terrà il 4 giugno 2026 presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma. Si tratta dell’evento conviviale annuale che a Roma celebra l’amicizia tra Italia e Stati Uniti, quest’anno più che mai importante. Inoltre, verrà celebrato il ruolo e i meriti della comunità italoamericana, ancora più fondamentale oggi che la governance dei legami tra i due Paesi è in fase di rinnovamento. Quest’anno il gala è dedicato ai due anniversari a cifra tonda che riguardano i Paesi: i 250 anni degli Stati Uniti e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un evento che è il modo perfetto per partecipare ad... 🔗 Leggi su Tpi.it
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