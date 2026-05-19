Torna il Gala dinner di We the Italians | appuntamento il 4 giugno a Roma

Il Gala dinner organizzato da We the Italians si terrà il 4 giugno 2026 presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma. La serata è stata annunciata dagli organizzatori e si svolgerà nella capitale italiana. La data è stata comunicata ufficialmente e l’evento si svolgerà in una delle strutture più note della città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali partecipanti o programmi specifici dell’appuntamento.

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Torna il Gala dinner di We the Italians che quest’anno si terrà il 4 giugno 2026 presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma. Si tratta dell’evento conviviale annuale che a Roma celebra l’amicizia tra Italia e Stati Uniti, quest’anno più che mai importante. Inoltre, verrà celebrato il ruolo e i meriti della comunità italoamericana, ancora più fondamentale oggi che la governance dei legami tra i due Paesi è in fase di rinnovamento. Quest’anno il gala è dedicato ai due anniversari a cifra tonda che riguardano i Paesi: i 250 anni degli Stati Uniti e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un evento che è il modo perfetto per partecipare ad... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Torna il Gala dinner di We the Italians: appuntamento il 4 giugno a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Coppa Milano-Sanremo, la corsa più antica dItalia festeggia 120 anni Sullo stesso argomento Evento benefico // Amani education - dinner galaMercoledì 13 maggio dalle ore 20:30 presso Justme Milano si terrà l’Amani Education Dinner Gala, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi a... Golden Gala Pietro Mennea, Noah Lyles corre i 100 metri a Roma il 4 giugnoIl campione olimpico di Parigi e otto volte oro mondiale sarà tra i protagonisti della 46ª edizione allo stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda... #Marotta: NON C'È STATO DEFAULT NÉ ECONOMICO NÉ FINANZIARIO — MAROTTA, CHARITY GALA DINNER LEGA SERIE A, 12 MAGGIO 2026 Il contesto: il Prefetto di Roma ha disposto lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio p x.com