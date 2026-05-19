Torna a riunirsi il consiglio comunale mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Alex Zanardi

Il consiglio comunale di Cesena si riunirà nuovamente giovedì 21 maggio alle ore 14, con i lavori presieduti dal presidente del consiglio. La seduta sarà trasmessa in diretta sul portale ufficiale del Comune. Tra i punti all’ordine del giorno, una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a una figura nota per il suo impegno nel mondo dello sport. La riunione si svolgerà nella sede istituzionale del consiglio comunale.

Giovedì 21 maggio, alle ore 14, tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Cesena. I lavori, presieduti dal presidente del consiglio Filippo Rossini, saranno trasmessi in diretta sul portale dell’Ente cesena.consiglicloud.it.Non essendo in programma interpellanze, i lavori saranno avviati dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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TORNA A RIUNIRSI QUESTA SERA IL CONSIGLIO COMUNALE, OPPOSIZIONE PRESENTA DOCUMENTO SU PIANO ARO

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