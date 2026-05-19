A Porta Palazzo, a Torino, si è verificata una rissa che ha coinvolto diverse persone, con tre feriti e uno di questi in condizioni critiche. La vittima più grave, un venticinquenne, è stata colpita con un'arma da taglio, che ha causato ferite serie e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Gli altri due coinvolti sono rimasti feriti in modo meno grave, colpiti con oggetti contundenti. La polizia sta indagando sui responsabili dell'aggressione avvenuta nel quartiere.

? Punti chiave Come è stato ferito il venticinquenne in codice rosso?. Cosa hanno usato gli aggressori per colpire le tre vittime?. Chi sono i responsabili della violenta rissa in via Lanino?. Perché la sicurezza a Porta Palazzo è tornata sotto accusa?.? In Breve Scontro avvenuto il 18 maggio intorno alle ore 15 in via Lanino.. Un 38enne ferito alla mano è stato trasportato al Centro trauma (CTO).. Un uomo con trauma al collo è stato curato all'ospedale Maria Vittoria.. Indagini in corso per accertare l'uso di armi bianche o bottiglie di vetro.. Tre uomini sono rimasti feriti ieri pomeriggio, 18 maggio, in via Lanino a Torino, a brevissima distanza da Piazza della e dal vivace mercato di Porta Palazzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, rissa a Porta Palazzo: tre feriti, uno in codice rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerriglia a Torino, camionetta dei reparti mobili della polizia prende fuoco

Sullo stesso argomento

Tamponamento a tre: 5 feriti, uno in codice rossoUn grave incidente ha sconvolto la mattinata del 14 marzo 2026 sulla superstrada Ascoli-mare, dove un tamponamento a tre veicoli ha lasciato cinque...

Leggi anche: Camion militare si ribalta vicino ai binari: tre soldati feriti, uno in codice rosso

Tre magrebini sono rimasti feriti a seguito di una rissa avvenuta in strada nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, nella zona di Porta Palazzo a Torino. Sempre loro! Go home! Rissa in piazza della Repubblica a Torino, accoltellato un ragazzo x.com

Tre feriti a Torino in una rissa, 25enne ferito all'addomeTre uomini sono rimasti feriti in una rissa in via Lanino, a Torino, a pochi metri da piazza della Repubblica e dal mercato di Porta Palazzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Z ... rainews.it

Tre feriti in una rissa a Torino, un giovane ricoverato in codice rossoIl più grave, un ragazzo di 25 anni con un profondo taglio all'addome. Indaga la Polizia: arma da taglio o bottiglia rotta? quotidianopiemontese.it