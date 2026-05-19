Ti bruceranno minacce a Malan due a processo | Dopo Modena non si può sottovalutare nulla

Due persone sono state giudicate per aver rivolto minacce a un politico, con frasi come “Ti bruceranno”. Le accuse arrivano dopo un episodio avvenuto a Modena e sono state trasmesse alle autorità giudiziarie. Durante un interrogatorio, uno degli imputati ha dichiarato che, quando si tratta di famiglia, bisogna considerare la situazione con attenzione, riferendosi a moglie, figli e nipoti. La famiglia del politico ha manifestato preoccupazione per le minacce ricevute.

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