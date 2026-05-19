Ti bruceranno minacce a Malan due a processo | Dopo Modena non si può sottovalutare nulla
Due persone sono state giudicate per aver rivolto minacce a un politico, con frasi come “Ti bruceranno”. Le accuse arrivano dopo un episodio avvenuto a Modena e sono state trasmesse alle autorità giudiziarie. Durante un interrogatorio, uno degli imputati ha dichiarato che, quando si tratta di famiglia, bisogna considerare la situazione con attenzione, riferendosi a moglie, figli e nipoti. La famiglia del politico ha manifestato preoccupazione per le minacce ricevute.
“Quando si parla di moglie, figli e nipoti, la situazione deve essere presa sul serio. La mia famiglia è molto preoccupata. È per casi come questo che adesso ho la scorta”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan davanti al giudice monocratico di Roma nel processo su una serie di minacce ricevute sui social che vede imputate due persone. Nel procedimento i due sono accusati di avere scritto nel 2022 su profili Instagram frasi minacciose nei confronti di Malan. Minacce social a Malan: “Se togliete il rdc, ti bruceranno.”. “Se perderanno il reddito di cittadinanza. verranno a casa tua e ti bruceranno quelle quattro ciocche in testa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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