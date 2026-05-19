Theras 15 anni di innovazione dal territorio al mondo

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Theras, azienda medtech fondata nel 2011 a Salsomaggiore Terme, ha percorso quindici anni di crescita e innovazione. Fondata da un imprenditore locale, oggi è riconosciuta come una realtà di riferimento nel settore della gestione delle patologie. Nel corso degli anni, ha ampliato la propria presenza sia a livello nazionale che internazionale, sviluppando tecnologie e soluzioni innovative rivolte al settore sanitario. La società continua a investire in ricerca e sviluppo per migliorare le proprie offerte e incrementare la propria presenza sul mercato globale.

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Quindici anni di crescita, innovazione e visione industriale. È il percorso di Theras, azienda medtech fondata nel 2011 a Salsomaggiore Terme da Cristiano Ferrari, oggi Presidente del Gruppo, che in poco più di un decennio si è affermata come realtà di riferimento nella gestione delle patologie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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