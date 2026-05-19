The Mandalorian & Grogu agli UCI Cinemas di Roma
A Roma, gli UCI Cinemas ospitano proiezioni esclusive del nuovo film The Mandalorian & Grogu. Durante gli eventi, i partecipanti possono ricevere gadget da collezione legati alla saga e usufruire di un menù a tema ispirato all’universo intergalattico. Le proiezioni sono riservate a un pubblico che ha prenotato in anticipo, con orari specifici e ambientazioni dedicate per un’esperienza immersiva. L’iniziativa si svolge in più date presso diverse sale cinematografiche della città.
Cosa: Proiezioni esclusive del nuovo film The Mandalorian & Grogu arricchite da gadget da collezione e menù a tema intergalattico.. Dove e Quando: Agli UCI Cinemas di Roma (Parco Leonardo, Porta di Roma, Maximo, Roma Est) a partire dal 20 maggio 2026.. Perché: Per celebrare il trionfale ritorno cinematografico della saga di Star Wars dopo sette anni, godendo di un’esperienza immersiva unica.. L’attesa è finalmente giunta al termine per le legioni di appassionati della saga creata da George Lucas. A sette anni di distanza dall’ultima vera e propria avventura cinematografica, l’affascinante universo di Star Wars torna a brillare sul grande schermo con un evento che promette di entusiasmare il pubblico di ogni generazione. 🔗 Leggi su Ezrome.it
THE MANDALORIAN & GROGU Trailer 2 German Deutsch (2026) Star Wars
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