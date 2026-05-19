The Mandalorian & Grogu agli UCI Cinemas di Roma

A Roma, gli UCI Cinemas ospitano proiezioni esclusive del nuovo film The Mandalorian & Grogu. Durante gli eventi, i partecipanti possono ricevere gadget da collezione legati alla saga e usufruire di un menù a tema ispirato all’universo intergalattico. Le proiezioni sono riservate a un pubblico che ha prenotato in anticipo, con orari specifici e ambientazioni dedicate per un’esperienza immersiva. L’iniziativa si svolge in più date presso diverse sale cinematografiche della città.

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Cosa: Proiezioni esclusive del nuovo film The Mandalorian & Grogu arricchite da gadget da collezione e menù a tema intergalattico.. Dove e Quando: Agli UCI Cinemas di Roma (Parco Leonardo, Porta di Roma, Maximo, Roma Est) a partire dal 20 maggio 2026.. Perché: Per celebrare il trionfale ritorno cinematografico della saga di Star Wars dopo sette anni, godendo di un’esperienza immersiva unica.. L’attesa è finalmente giunta al termine per le legioni di appassionati della saga creata da George Lucas. A sette anni di distanza dall’ultima vera e propria avventura cinematografica, l’affascinante universo di Star Wars torna a brillare sul grande schermo con un evento che promette di entusiasmare il pubblico di ogni generazione. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - The Mandalorian & Grogu agli UCI Cinemas di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE MANDALORIAN & GROGU Trailer 2 German Deutsch (2026) Star Wars Sullo stesso argomento UCI Cinemas festeggia The Mandalorian & Grogu con eventi live e gadget esclusiviThe Mandalorian & Grogu, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau, approda negli UCI Cinemas dal 20 maggio, disponibile anche... “The Mandalorian & Grogu”, il lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau all’UciArezzo, 18 maggio 2026 – Star Wars torna al cinema per la prima volta dal 2019, e lo fa in grande stile. Pedro Pascal in due look personalizzati Chanel di Matthieu Blazy agli eventi stampa di The Mandalorian & Grogu a Berlino (5 maggio 2026) stilizzati da Jamie Mizrahi reddit The Mandalorian & Grogu, ci siamo quasi: quando esce e tutto quello che c’è da sapereIl Clan dei Due sbarca finalmente al cinema: ecco la data ufficiale di uscita di The Mandalorian & Grogu, i dettagli sul cast stellare e cosa aspettarsi da questa nuova epica avventura ... skuola.net The Mandalorian and Grogu: intervista al regista Jon FavreauScopri cosa ha raccontato il regista Jon Favreau del film The Mandalorian and Grogu, nuovo capitolo di Star Wars dal 20 maggio al cinema. cinefilos.it