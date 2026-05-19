The Last Cargo al via le prevendite a Cannes | Katheryn Winnick e Iain Glen protagonisti del thriller umanitario più atteso dell’anno

Da laprimapagina.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prevendite di The Last Cargo sono iniziate a Cannes, con protagonisti Katheryn Winnick e Iain Glen. Le riprese del film, un thriller indipendente, si sono concluse dopo sei settimane di lavorazione. Si tratta di un progetto che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, considerando anche la presenza di due attori di fama internazionale. Il film si inserisce nel genere del thriller umanitario e ha già suscitato interesse tra gli appassionati di cinema.

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Si sono concluse dopo sei intense settimane le riprese di The Last Cargo, il nuovo thriller indipendente che punta già a diventare uno dei titoli cinematografici più attesi dell’anno. Diretto dall’attore e regista Christian de la Cortina e prodotto da Vanessa Cáceres, il film ha già acceso i riflettori internazionali grazie all’apertura delle prevendite al mercato di Festival di Cannes tramite il distributore Myriad Pictures. Ambientato tra i cieli e le tensioni della Repubblica Democratica del Congo, The Last Cargo racconta la storia di piloti umanitari impegnati in missioni di soccorso in una delle aree più difficili del pianeta. Un thriller ad alta tensione che intreccia azione, dramma umano e temi sociali di forte attualità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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