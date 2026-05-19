The Last Cargo al via le prevendite a Cannes | Katheryn Winnick e Iain Glen protagonisti del thriller umanitario più atteso dell’anno

Le prevendite di The Last Cargo sono iniziate a Cannes, con protagonisti Katheryn Winnick e Iain Glen. Le riprese del film, un thriller indipendente, si sono concluse dopo sei settimane di lavorazione. Si tratta di un progetto che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, considerando anche la presenza di due attori di fama internazionale. Il film si inserisce nel genere del thriller umanitario e ha già suscitato interesse tra gli appassionati di cinema.

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