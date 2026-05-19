The Jazz Voyager Project in concerto al Charity Café

I Jazz Voyager Project sono una formazione italiana di jazz fusion che si esibisce al Charity Café. Il gruppo propone un sound che combina elementi di jazz, funk e latin, arricchito da influenze mediterranee. La loro musica si distingue per un tono elegante e raffinato, con arrangiamenti che mescolano vari generi. La serata rappresenta una delle occasioni per ascoltare dal vivo questa formazione, conosciuta per il mix di sonorità e per la capacità di creare atmosfere coinvolgenti.

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I JVP sono un’originalissima formazione jazz fusion italiana caratterizzata da un sound particolarmente elegante e raffinato con sonorità tra il jazz, il funk ed il latin a cui hanno aggiunto un pizzico di melodia mediterranea. Nel 2019 hanno pubblicato l’album “Travelin’” presente sulle. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Desireless - Voyage Voyage (UNKNX) | Cover | Elite Trance Music (Official Video) Sullo stesso argomento Filippo A. Delogu & Jazz Russell in concerto al Charity CaféIl sassofonista Dexter Gordon era solito dire: “Solo Quando conosci il testo di un brano, ne capisci a fondo la composizione”. Leggi anche: The Relay in concerto al Charity Café Jazz Voyager Project in concerto al Charity CaféIl tempo è l’argomento che ci ha sempre affascinato perché scandisce e condiziona ogni istante della nostra vita. In senso progettuale può essere nostro amico rendendoci più concreti nel raggiungere ... romatoday.it The Jazz Voyager Project in concerto al Charity CaféVenerdì 16 febbraio salirà sul palcoscenico del Charity Café The Voyager Project, trio formato da Danilo Gambardella al pianoforte, Bruno Pantalone al contrabbasso e Alessandro Picucci alla batteria. romatoday.it