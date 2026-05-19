The Crazy Color Race | colori musica e solidarietà al Lago dei Tre Comuni
Una giornata di festa si è svolta attorno al Lago di Cavazzo, conosciuto anche come Lago dei Tre Comuni, con momenti di musica, giochi e iniziative di solidarietà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno preso parte a diverse attività, tutte caratterizzate da un’atmosfera vivace e colorata. Durante l’iniziativa sono state organizzate esibizioni musicali e interventi di beneficenza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un momento di condivisione.
Una giornata di colori, musica, divertimento e solidarietà attorno al Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni. Domenica 24 maggio 2026 torna The Crazy Color Race, la passeggiata coreografica e non competitiva organizzata da Crazy Bob APS, in collaborazione con Tilly’s Pub e Dolcemaro Caffè, con il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
The Crazy Man 25 Color 8 Leg Marble Race In Algodoo
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AL LAGO DI CAVAZZO TORNA LA CRAZY COLOR RACE, LA CORSA COLORATA E SOLIDALE https://www.friulioggi.it/friuli/crazy-color-race-2026-lago-cavazzo-solidarieta/ #friuli #friulioggi facebook
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