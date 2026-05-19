The Crazy Color Race | colori musica e solidarietà al Lago dei Tre Comuni

Una giornata di festa si è svolta attorno al Lago di Cavazzo, conosciuto anche come Lago dei Tre Comuni, con momenti di musica, giochi e iniziative di solidarietà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno preso parte a diverse attività, tutte caratterizzate da un’atmosfera vivace e colorata. Durante l’iniziativa sono state organizzate esibizioni musicali e interventi di beneficenza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un momento di condivisione.

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