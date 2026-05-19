The Aristoctrats tornano dal vivo in Italia con un concerto al Live music club di Trezzo sull' Adda
Il 27 maggio alle 21:00, al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, si esibiranno dal vivo i The Aristocrats, trio strumentale di rock fusion. La formazione comprende Guthrie Govan alla chitarra, Marco Minnemann alla batteria e Bryan Beller al basso. L’evento si inserisce nel contesto del concerto intitolato “The Duck”. Il locale si trova in via Mazzini 58. La band è nota per le sue performance dal vivo e la composizione musicale senza vocalist.
Mercoledì 27 maggio dalle ore 21:00, al Live Club (Via Mazzini 58, Trezzo sull’Adda – MI), The Aristocrats, celebre trio strumentale di rock fusion composto da Guthrie Govan alla chitarra, Marco Minnemann alla batteria e Bryan Beller al basso, saliranno sul palco in occasione del “The Duck. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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