The Aristoctrats tornano dal vivo in Italia con un concerto al Live music club di Trezzo sull' Adda

Il 27 maggio alle 21:00, al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, si esibiranno dal vivo i The Aristocrats, trio strumentale di rock fusion. La formazione comprende Guthrie Govan alla chitarra, Marco Minnemann alla batteria e Bryan Beller al basso. L’evento si inserisce nel contesto del concerto intitolato “The Duck”. Il locale si trova in via Mazzini 58. La band è nota per le sue performance dal vivo e la composizione musicale senza vocalist.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui