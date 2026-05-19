The Agency 2

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Agency segue Martian (Fassbender), un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura persino nella propria vita. Samia (Turner-Smith), la donna che ama, è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingersi oltre il punto di non ritorno. L’unica via. 🔗 Leggi su Today.it

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The Agency New Season trailer (2)

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