Test Hantavirus Caruso | Pronta risposta a richiesta del ministero ecco i laboratori di riferimento

L'assessorato della Salute della Regione Siciliana ha comunicato di aver individuato i laboratori regionali incaricati di eseguire i test per rilevare la presenza di Hantavirus di tipo Andes. La scelta dei laboratori segue le indicazioni fornite dal ministero, e la priorità è data a soggetti sintomatici. La Regione ha inoltre confermato di aver risposto prontamente alla richiesta del ministero per mettere in atto le procedure di diagnosi. La comunicazione riguarda l'attivazione di queste strutture di analisi sul territorio regionale.

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