Terreni agricoli ai giovani | come funziona il bando Ismea Generazione Terra

Il bando “Generazione Terra” di Ismea è rivolto ai giovani interessati all’acquisto di terreni agricoli, offrendo loro la possibilità di accedere a contributi e agevolazioni. Il progetto mira a facilitare l’ingresso nel settore agricolo, considerando che il costo della terra rappresenta spesso una barriera per le nuove generazioni. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite e prevedono criteri specifici per l’assegnazione dei fondi. Il bando si rivolge a chi intende avviare o sviluppare un’attività agricola.

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