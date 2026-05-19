Terreni agricoli ai giovani | come funziona il bando Ismea Generazione Terra
Il bando “Generazione Terra” di Ismea è rivolto ai giovani interessati all’acquisto di terreni agricoli, offrendo loro la possibilità di accedere a contributi e agevolazioni. Il progetto mira a facilitare l’ingresso nel settore agricolo, considerando che il costo della terra rappresenta spesso una barriera per le nuove generazioni. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite e prevedono criteri specifici per l’assegnazione dei fondi. Il bando si rivolge a chi intende avviare o sviluppare un’attività agricola.
Per chi guarda all’agricoltura come a un progetto professionale il primo ostacolo resta, quasi sempre, il costo della terra. Proprio su questo punto interviene, anche per il 2026, il bando “Generazione Terra” indetto da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), una delle principali misure pubbliche pensate per favorire l’ingresso dei giovani under 41 nel settore agricolo, o sostenere quanti abbiano già fatto questa scelta. La finalità è chiara: agevolare l’acquisto di terreni agricoli e sostenere il ricambio generazionale in un comparto dove l’età media degli imprenditori resta tra le più alte in Europa. Un aiuto concreto per acquistare la terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Generazione TERRA - Come funziona il NUOVO bando ISMEA per i GIOVANI AGRICOLTORI
Sullo stesso argomento
Terreni agricoli ai giovani under 41: al via il bando per gli incentivi. Ecco come fareÈ partito il 22 aprile il nuovo bando di Generazione Terra lo strumento gestito da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare)...
Masaf-Ismea, un piano per i giovani, si parte il 22 aprile con Generazione TerraGenerazione Terra è una misura molto attesa, attuata da Ismea secondo gli indirizzi del ministero dell'Agricoltura, che consente più facilmente ai...
Generazione Terra 2026, da ISMEA 120 milioni per aiutare i giovani ad acquistare terreni agricoli facebook
Terreni agricoli ai giovani: come funziona il bando Ismea Generazione TerraPer gli under 41 la possibilità di ottenere fino al 100% del finanziamento: ecco requisiti e modalità di presentazione della domanda ... ilgiornale.it
#GenerazioneTerra - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Generazione Terra: una opportunitàUn’opportunità concreta per favorire il ricambio generazionale e sostenere i giovani che vogliono investire nell’agricoltura ... merateonline.it