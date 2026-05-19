Nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha subito una sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha complicato le possibilità di qualificazione in Champions League. La sconfitta ha anche influenzato le decisioni sulla dirigenza della società, con voci di un possibile nuovo dirigente che potrebbe sostituire figure attuali. La partita ha avuto ripercussioni non solo sul posizionamento in classifica, ma anche sulle future scelte strategiche del club. La situazione rimane in evoluzione, con gli occhi puntati sugli sviluppi futuri.

L’ultima giornata di campionato può decidere anche le sorti dirigenziali dei bianconeri L’inopinata sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha terribilmente complicato i piani Champions League della Juventus. Dopo le vittorie contro Genoa e Lazio, Milan e Roma hanno il destino nelle proprie mani e l’eventuale vittoria nel derby contro il Toro potrebbe non essere sufficiente ai bianconeri per raggiungere l’obiettivo minimo stagionale. (Ansa Foto) – calciomercato.it Mentre tifoseria e opinionisti si dividono nell’individuazione del maggiore responsabile, dividendosi tra Luciano Spalletti, la società e i giocatori, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una sfida anche fuori dal campo tra bianconeri e giallorossi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Terremoto Juve e nuovo dirigente: scippo alla Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bomba di calciomercato sul Milan: si tenta lo scippo alla Juve per Vlahovic. I dettagliDopo il primo colpo di calciomercato in attacco del Milan che ha chiuso per Kostic, i rossoneri dovranno cercare la prima punta titolare per le...

Napoli, Gasperini sorpassa tutti: De Laurentiis prepara lo scippo alla RomaGian Piero Gasperini è l’ago della bilancia che può mandare in frantumi l’equilibrio della Serie A.

Terremoto bianconero in Borsa Le azioni #Juventus crollano del 4,6% a 1,92€. Il rischio di restare fuori dalla #ChampionsLeague spaventa gli investitori: in ballo oltre 80 mln di ricavi. Da inizio anno il titolo perde il 33%. #Borsa #Juve x.com

Juve, Paganini ipotizza terremoto: In discussione Comolli e il suo comitato. Spalletti potrebbe non restarePaolo Paganini ipotizza possibili rivoluzioni in casa Juventus in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. tuttojuve.com

Juve Stabia sotto sequestro, il Tribunale di Napoli blocca quote societarie e beni del clubIl Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro delle quote societarie e dell’intero patrimonio aziendale della Juve Stabia ... quifinanza.it