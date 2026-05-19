La cooperativa Terre di Molinara celebra dieci anni di attività. Nel corso di questo decennio ha investito oltre 600 mila euro in macchinari e attrezzature. Sono stati recuperati e preservati centinaia di uliveti secolari, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio rurale locale. La cooperativa ha sviluppato un’identità territoriale che ruota attorno alla produzione di olio e alla tutela del patrimonio agricolo. Questo traguardo segna un periodo di lavoro collettivo e di consolidamento delle tradizioni agricole della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Dieci anni di attività, oltre 600 mila euro investiti in macchine e attrezzature, centinaia di uliveti secolari recuperati e una identità territoriale costruita attorno all’olio e alla valorizzazione del paesaggio rurale. La cooperativa agricola Terre di Molinara ha celebrato ieri il proprio decennale, tracciando un bilancio fatto di crescita, difficoltà affrontate e nuovi obiettivi. Nata con l’idea di recuperare terreni abbandonati e rimettere al centro la produzione olivicola locale, la cooperativa ha progressivamente costruito una filiera capace di unire produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terre di Molinara, dieci anni di cooperativa: lavoro collettivo, investimenti e identità territoriale

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